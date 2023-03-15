15 марта, 19:37,
обновлено 15 марта, 19:55

Шойгу указал шефу Пентагона на "провокационный характер" инцидента с беспилотником

Шойгу указал шефу Пентагона на "провокационный характер" инцидента с беспилотником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы Минобороны России, причиной происшествия стало несоблюдение Соединенными Штатами заявленной РФ зоны ограничения полетов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Основное внимание во время переговоров министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотника США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

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В ведомстве напомнили, что 15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. "Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с. г. в Черном море", - заявили в министерстве.

Шойгу указал американскому коллеге, что причиной инцидента стало несоблюдение Соединенными Штатами заявленной РФ зоны ограничения полетов. Он также отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.

Министр отметил, что Россия "не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно".

"Крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - подытожили в российском военном ведомстве.

Как напомнили в российском военном ведомстве, в среду по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияКрымОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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