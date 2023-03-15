15 марта, 20:27,
обновлено 15 марта, 20:30

Начальник Генштаба Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой

Начальник Генштаба Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов провел в среду телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

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"В развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] и министра обороны Соединенных Штатов Америки [Ллойда Остина] 15 марта 2023 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли", - сказали в ведомстве. 

Теги:
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, Марк
© Информационное агентство ТАСС
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