Начальник Генштаба Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов провел в среду телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] и министра обороны Соединенных Штатов Америки [Ллойда Остина] 15 марта 2023 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли", - сказали в ведомстве.