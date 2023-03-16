"Калашников" ожидает заключения от ВМФ РФ по вариантам модернизации катера БК-10

Президент концерна Алан Лушников рассказал, что отсутствие силовых агрегатов необходимых качества и комплектности - основная проблема развития катеров БК-10 и БК-16

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" определил двигатель отечественного производства для использования в рамках импортозамещения скоростной штурмовой лодки БК-10 и ожидает заключения на предложенные компоновочные решения судна от Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников в рамках проведения выставки "Экспотехностраж-2023".

"Для скоростной штурмовой лодки БК-10 проекта 02450 определен силовой агрегат отечественного производства. Завершены и представлены руководству Военно-морского флота России компоновочные решения по модернизации катера БК-10, запланирована корректировка рабочей конструкторской документации. Ждем заключение заказчика по предложенным компоновочным решениям", - сказал он.

По словам Лушникова, отсутствие силовых агрегатов необходимых качества и комплектности стало основной проблемой дальнейшего развития катеров БК-10 и БК-16.

Он пояснил, что на сегодняшний день отсутствуют водометный движитель и двигатель отечественного производства, способные заменить ранее устанавливаемую на БК-16 проекта 02510 силовую установку без снижения тактико-технических характеристик катера. Однако, подчеркнул глава концерна, работа по подбору оптимального силового агрегата продолжается.

О работе над импортозамещением БК-16 и БК-10 на "Калашникове" Лушников сообщал ТАСС в сентябре 2022 года.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

О судах

Многоцелевой катер БК-16 (в экспортном варианте БК-16Э) был создан в интересах Росгвардии, но может применяться при медицинской эвакуации, оказании помощи терпящим бедствие, транспортировке и высадке подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. Катер способен развивать скорость более 83 км/ч и может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах как днем, так и ночью.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки до 10 человек десанта, высадки на необорудованное побережье, огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Два подвесных бензиновых двигателя разгоняют БК-10 до 40 узлов, объем топливных баков позволяет лодке действовать на дальности до 400 миль. Лодку можно вооружить четырьмя пулеметами калибрами от 7,62 мм до 12,7 мм. Рубка бронирована, двигатели защищены, имеется возможность для установки навесной брони по периметру десантного отделения.