"Севмаш" строит две группировки атомоходов проектов "Борей-А" и "Ясень-М"

По словам гендиректора предприятия Михаила Будниченко, работы на атомоходах "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" ведутся в соответствии с графиками

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строит сразу две группировки атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" и многоцелевых атомных субмарин проекта 885М "Ясень-М". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в преддверии Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта.

"Основная задача "Севмаша" в 2023 году предельно четкая - выполнение программы государственного оборонного заказа. В этом году она будет еще более напряженной.

"Севмаш" строит две группировки атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", - заявил глава судостроительной верфи.

По его словам, работы на атомоходах "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" ведутся в соответствии с графиками, согласованными с военным ведомством. В частности, на "Князе Пожарском" выполняется погрузка крупногабаритного оборудования, стыковка помещений, после которых будут проведены электромонтажные работы.

Будниченко отметил также "четкую перспективу" по кораблям проекта "Ясень-М". Летом 2021 года выведена из эллинга АПЛ "Красноярск", на которой выполняется цикл испытаний. Другие подлодки этого проекта строятся на стапельных нитках.

"Работа идет. "Севмаш" приложит все силы, чтобы выполнить гособоронзаказ качественно и в срок", - подчеркнул Будниченко.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.