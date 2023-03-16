В Минобороны сообщили о срыве танками Т-90М вылазки ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин заявил, что украинских военных отбросили на ранее занимаемые рубежи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские танки Т-90М "Прорыв" сорвали попытку вылазки разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.

"На краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск "Центр" была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи", - заявил Аверин.

Танк Т-90М "Прорыв" разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод"). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Первая партия модернизированных танков поступила в войска весной 2020 года. На форуме "Армия-2021" Минобороны России и "Уралвагонзавод" подписали контракт на поставку очередной партии Т-90М, а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90.