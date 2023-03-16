В ЛНР сообщили о минировании ВСУ позиций при отступлении на купянском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что в большинстве случаев военнослужащие сил РФ обнаруживают мины производства США, Германии и Франции

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении на купянском направлении минируют свои позиции с помощью натовских мин. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"При продвижении наших войск на купянском направлении в районах бывших украинских позиций выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства", - сказал он со ссылкой на данные российской разведки.

Марочко отметил, что в большинстве случаев военнослужащие сил РФ обнаруживают на бывших позициях украинских войск мины производства США, Германии и Франции. "Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", - добавил собеседник агентства.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что силами шести штурмовых групп взята под контроль часть промышленной зоны на купянском направлении.