В ЛНР заявили, что ВСУ получили партию комплексов NLAW для боев под Артемовском

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что выдача идет без инструктажа личного состава

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), получили противотанковые ракетные комплексы NLAW без прохождения необходимого инструктажа. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Для усиления позиций в окрестностях Артемовска украинским боевикам начали выдавать гранатометы NLAW. Выдача идет без инструктажа личного состава, при этом к гранатометам прилагается инструкция пользования только на английском языке", - сказал он со ссылкой на данные российской разведки.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.