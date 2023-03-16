ВС РФ уничтожили до 10 националистов на южнодонецком направлении

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, расчеты орудий "Мста-Б" Тихоокеанского флота РФ также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Расчеты орудий "Мста-Б" Тихоокеанского флота РФ уничтожили до 10 националистов 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку "Акация" на южнодонецком направлении. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На южнодонецком направлении расчетом беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота была вскрыта переброска из Новоукраинки в Пречистовку до взвода боевиков 68-й егерской бригады ВСУ на трех автомобилях. Артиллерийским ударом орудий "Мста-Б" были уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - заявил Гордеев.

По его данным, в рамках контрбатарейной борьбы передовая артиллерийская батарея морских пехотинцев Тихоокеанского флота с помощью комплекса "Пеницилин" обнаружила и уничтожила самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, мобильная огневая группа противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, действовавшей на направлении Новомихайловка, предприняла попытку разведки боем передовых подразделений группировки "Восток". "Минометным огнем, корректируемым с беспилотного летательного аппарата, уничтожены пикап и живая сила противника", - информировал Гордеев.