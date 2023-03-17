Военная операция на Украине. Онлайн

Администрация президента США Джо Байдена считает, что у нее есть все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у действующей администрации есть в Конгрессе США поддержка со стороны как демократов, так и республиканцев по поводу помощи Киеву.

Власти США также настроены на поддержание прямых каналов связи с руководством РФ для снижения риска эскалации в свете ситуации с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, отметила Жан-Пьер.

Основные события 17 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.