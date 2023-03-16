16 марта, 06:22
Военная операция на Украине

На Запорожье рассказали о потерях ВСУ во время разведки боем

На Запорожье рассказали о потерях ВСУ во время разведки боем
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинская армия потеряла 40 человек и не менее восьми единиц техники

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 40 киевских силовиков было уничтожено в среду на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Он уточнил, что вчера украинские войска попытались провести разведку боем на запорожском направлении, однако потерпели неудачу.

"По состоянию на данный момент на запорожском фронте вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", - сказал он.

Рогов также обратил внимание, что ВСУ последнее время не используют на запорожском направлении РСЗО HIMARS. По его мнению, это "косвенно говорит, что они готовятся к серьезному наступлению" и просто "экономят HIMARS". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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