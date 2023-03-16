Соответствие компактного пистолета Лебедева требованиям МО могут подтвердить в 2023 году

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников рассказал, что после этого ведомство может принять пистолет на вооружение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Мероприятия по подтверждению соответствия характеристик пистолета Лебедева компактного (ПЛК) требованиям Минобороны (МО) России запланированы на текущий год. Как рассказал ТАСС президент концерна "Калашников" Алан Лушников на полях выставки "Экспотехностраж-2023", после этого ведомство может принять пистолет на вооружение.

"ПЛК изначально разрабатывался по тактико-техническому заданию, выданному МВД России, которое и является в настоящее время основным его заказчиком. Тем не менее Минобороны России также проявило интерес к пистолету. На 2023 год запланирован ряд мероприятий, направленных на подтверждение характеристик ПЛК на соответствие требованиям Минобороны с последующим принятием его на вооружение в данном ведомстве", - сказал он.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. ПЛК предназначен для замены легендарного пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет МПЛ - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - Росгвардией.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, орденом "За военные заслуги".

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.