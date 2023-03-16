Артиллеристы России уничтожили две гаубицы ВСУ на херсонском направлении

Представитель экстренных служб региона сообщил, что ранее артиллеристы уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" ВСУ и миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом

ГЕНИЧЕСК, 16 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ингулец и Чернобаевка Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери - трое погибших военных ВСУ, пятеро получили ранения различной степени тяжести. Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Чернобаевка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - четверо погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил представитель экстренных служб региона 15 марта, российские артиллеристы в ночь на среду уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" ВСУ и миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом.