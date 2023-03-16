16 марта, 07:03
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили украинские склад боеприпасов и позиции САУ "Гвоздика" в ДНР

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика" и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

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"В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также полевой склад с боеприпасами националистов", - сказал он.

Кроме того, по данным главы пресс-центра группировки "Юг", на Авдеевском направлении военнослужащие 1-го армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временный пункт дислокации личного состава ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт, а цели уничтожены ударами вертолетов армейской авиации. 

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