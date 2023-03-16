Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 50 украинских военных на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российская группировка "Запад" также ликвидировала два автомобиля и артиллерийскую систему М777 противника

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике противника на купянском направлении, за сутки там уничтожено до 50 украинских военных. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам официального представителя Минобороны РФ, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавил он.