16 марта, 11:21
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 275 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 275 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - заявил Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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