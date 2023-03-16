Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 275 военных ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 275 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - заявил Конашенков.