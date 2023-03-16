Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Уничтожены до 60 украинских военных, 4 танка и артиллерийская система М777

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 украинских военных, 4 танка и артиллерийскую систему М777. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на данных направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено комплексное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и Павловки Донецкой Народной Республики, Новоданиловки и Щербаков Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, 4 танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сказал генерал.