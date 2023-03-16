Минобороны заявило об уничтожении свыше 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Также уничтожены шесть единиц техники

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили на краснолиманском направлении более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 6 единиц техники, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника", - заявил Конашенков.

По его словам, уничтожено "свыше 100 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30".