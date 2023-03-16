16 марта, 11:23,
обновлено 16 марта, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об уничтожении свыше 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также уничтожены шесть единиц техники

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили на краснолиманском направлении более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 6 единиц техники, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника", - заявил Конашенков.

По его словам, уничтожено "свыше 100 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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