Минобороны сообщило о поражении пункта управления бригады ВСУ

Также уничтожены два зенитных ракетных комплекса и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два зенитных ракетных комплекса и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в ДНР. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 186 районах.