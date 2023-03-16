Военный полигон в Краснодарском крае модернизируют с учетом опыта спецоперации

Там будет построено около 70 объектов, оборудовано 67 новых учебных мест, отметил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Общевойсковой полигон в Краснодарском крае будет модернизирован с учетом опыта спецоперации до межвидового уровня. Это позволит проводить на нем все мероприятия боевой подготовки мотострелковых (танковых) бригад и подразделений специального назначения, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

Общевойсковой полигон в Краснодарском крае посетили заместители министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Виктор Горемыкин, а также секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ходе инспекции было принято решение о масштабной модернизации учебно-материальной базы. "Здесь будет построено около 70 объектов, оборудовано 67 новых учебных мест. Все это будет оборудоваться с учетом опыта специальной военной операции и других вооруженных конфликтов", - приводит ведомство слова замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Как отметили в Минобороны РФ, модернизация инфраструктуры полигона позволит проводить все мероприятия боевой подготовки усиленных мотострелковых (танковых) бригад и подразделений специального назначения. В ходе очередного этапа расширения возможностей полигона, в том числе использования уже имеющегося оборудования, он станет не только общевойсковым, но и межвидовым.

В военном ведомстве уточнили, что работы по строительству новых объектов военного полигона выполнят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Для обеспечения подготовки войск на полигоне планируется построить директрисы для выполнения огневых задач экипажами танков, БМП, БТР и специальных машин, учебного тактического поля для практической отработки действий военнослужащих в ходе боя в городе, стрельбища для проведения занятий по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, военные строители возведут современные автодром и танкодром, где военнослужащие будут совершенствовать навыки управления всеми видами техники, стоящей на вооружении мотострелковых и танковых подразделений Вооруженных сил России.