Средства ПВО России перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Также уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", ракету HARM, уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 402 самолета, 221 вертолет, 3 434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 959 единиц специальной военной автомобильной техники.