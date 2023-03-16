Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении свыше 35 военных ВСУ

Также уничтожены две боевые машины РСЗО "Град" и гаубица Д-30

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 35 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - сказал он.