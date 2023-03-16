Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК

Замгубернатора Владимир Архипов добавил, что изменены графики практического обучения студентов в прошлом и текущем годах, а также актуализированы образовательные программы под запросы предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС, 16 марта. Власти Курганской области скорректировали распределение бюджетных мест в учебные заведения на 2023 год, чтобы обеспечить кадрами предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Число бюджетных мест в учебных заведениях для подготовки специалистов в промышленности составило 28%, или 1,2 тыс., сообщил во время прямой трансляции в группе правительства региона "ВКонтакте" замгубернатора Владимир Архипов.

"Дополнительно в рамках обеспечения кадрами предприятий ОПК скорректированы объем и структура подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса на 2023 год, 28% бюджетных мест выделено под профессии специально для промышленной отрасли, это без малого практически 1,2 тыс. бюджетных мест. Изменены графики практического обучения студентов в прошлом и текущем годах, актуализированы образовательные программы под запросы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Архипов.

При этом, по его данным, в ОПК региона уже удалось привлечь значительное число новых специалистов. "Общая потребность составляла более 3,5 тыс. работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. На текущую дату прирост составил 1 735 работников. Идем в графике производственном. <…> Рисков по обеспечению кадров на предприятиях ОПК и выполнению гособоронзаказа не видим", - сказал Архипов.

Он уточнил, что вопрос удается решать благодаря различным инструментам - обучению и переобучению граждан для трудоустройства на заводы, привлечению людей, работающих вахтовым методом, и многим другим. "Новой формой организации работы по решению проблемы кадрового обеспечения является создание исправительных центров. Может, мы широко не озвучивали этот инструмент, но сейчас есть уже понимание, что по ряду предприятий создаются как раз исправительные центры с привлечением к работе осужденных. Это и "Курганприбор", это и "Курганмашзавод", это и "Технокерамика, и другие предприятия", - сказал Архипов.

В регионе находится единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзвод", также там расположен "Курганприбор", производящий взрыватели для танковых выстрелов, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов. В начале февраля Архипов сообщал, что вопрос обеспечения кадрами предприятий ОПК в области является острым, но в среду губернатор Вадим Шумков сообщил о том, что основные вопросы уже "практически решены".