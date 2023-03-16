Анти-БЛА комплекс "Серп-ВС5" прошел испытания и готов к поставкам

Заказы на него уже есть

ТАСС, 16 марта. Новый комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Серп-ВС5" прошел испытания и готов к поставкам по заказам. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Андрей Сорокин.

"Все испытания завершены. Комплекс готов к поставкам по заказам, сейчас идет согласование сроков поставки. <...> Заказы на новый комплекс уже есть", - сообщил он.

"Серп-ВС5" обладает дальностью действия в 5 км и обнаруживает беспилотники-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси. При этом он имеет функцию деления угла обзора на секторы с независимыми режимами работы, которая позволяет использовать при необходимости другие беспилотники во время работы комплекса.

Оборудование работает в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц, что позволяет использовать его не только против гражданских, но и против специальных дронов. Комплекс подавляет канал управления БЛА, разрывает связь с оператором, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания. Система подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами по Wi-Fi. Связь с собственным пунктом управления осуществляется через Ethernet.