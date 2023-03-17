В ВМФ России сообщили о проведении атомоходами залповых стрельб баллистическими ракетами

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов рассказал, что также планируется отработать всплытие подводных лодок в районе Северного полюса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Атомные подлодки Военно-морского флота России (ВМФ) будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами в испытательных целях. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

"Пять лет назад первый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" успешно выполнил залп из четырех баллистических ракет "Булава". В дальнейшем мы также будем выполнять залповые стрельбы баллистикой в испытательных целях, когда будет такая необходимость. Подводники готовы выполнить такие задачи", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в канун отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника.

В 1990 году во время советских учений в Баренцевом море атомная подлодка Северного флота выпустила по полигону Кура 16 баллистических ракет. Это непревзойденный рекорд отечественного подводного флота.

По словам адмирала, в то время флоту нужно было доказывать эффективность морской составляющей ядерной триады. "Сегодня нам ничего и никому доказывать не нужно", - заключил Евменов.

Учения в районе Северного полюса

Евменов рассказал, что учения ВМФ России в Арктике продолжатся, планируется отработать всплытие подводных лодок в районе Северного полюса.

"Конечно же, учения в арктическом регионе с применением подводных и других сил ВМФ будут проводиться. Будем отрабатывать всплытие подводных лодок в полынье в приполюсных районах, спасательные операции с применением морской авиации, военно-технические и научные эксперименты", - сказал Евменов, уточнив, что планов на этот счет достаточно много.

По словам главкома, Арктика для российских подводников является одним из главных театров действий. Она остается не только климатической зоной, но и учебным полигоном и домом. "Сегодня подледное плавание и применение оружия во льдах - это большое искусство, которым владеют экипажи подводных лодок очень ограниченного числа стран. И мы среди них - лучшие", - добавил Евменов.

В январе в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи подводных крейсеров стратегического назначения уделят особое внимание работе подо льдом вэтом году. Они пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку. В прошлом году в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные лодки "Омск" и "Новосибирск" вместе с береговым ракетным комплексом "Бастион" Тихоокеанского флота выполнили пуски крылатых ракет "Гранит" и "Оникс" по сложной морской мишени.

В 2021 году в рамках экспедиции экипажи трех атомных подводных лодок Северного флота впервые в истории одновременно всплыли в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа на расстоянии до 300 м друг от друга. Тогда президент РФ Владимир Путин приказал продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности страны.

Наплаванность подводников

Российские подводники проводят в море в среднем около 100 дней в году, заявил Евменов.

"Наплаванность подводников, даже служащих в штабах соединений и объединений подводных лодок, в среднем составляет порядка 100 дней в году. При этом продолжительность боевых служб, как правило, не превышает трех месяцев", - сказал Евменов.

По его словам, по интенсивности службы современные экипажи российских подводных лодок не уступают своим предшественникам эпохи Холодной войны. "Могу сказать, что при всей напряженности службы режим труда и отдыха подводников командиры соблюдают, поскольку любая человеческая ошибка вследствие усталости может очень дорого обойтись", - отметил он.

Он отметил, что ежедневно от одной до нескольких подводных лодок находятся в море, выполняя учебные или боевые задачи. "Это касается и Северного, и Тихоокеанского, и Черноморского флотов, и даже Балтийского флота, где проходят испытания и боевую подготовку экипажи новых дизель-электрических подводных лодок", - заключил он.