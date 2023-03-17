Минобороны показало подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв"

По данным ведомства, отработка проходит в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации

© Минобороны России

МОСКВА, 17 марта./ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа по борьбе с новейшими машинами западного производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что подготовка экипажей боевых машин проходит в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктора обучают военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника. Операторы-наводчики и командиры танков тренируются в том, чтобы отдавать указания, а также стрельбе по мишеням из 125-мм пушки и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до 4 км. Механики-водители оттачивают управление боевой машиной по естественным препятствиям.

"После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО", - добавили в ведомстве.

О танке "Прорыв"

Танк Т-90М "Прорыв" разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод"). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Первая партия модернизированных танков поступила в войска весной 2020 года. На форуме "Армия-2021" Минобороны России и "Уралвагонзавод" подписали контракт на поставку очередной партии Т-90М, а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90.