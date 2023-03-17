"Калашников" сообщил об улучшении конструкции нового пистолета Лебедева

Как отметили в оружейном концерне, доработали штамповую оснастку и откорректировали технологию изготовления магазинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" по результатам подконтрольной эксплуатации пистолета Лебедева компактного (ПЛК) усовершенствовал технологию изготовления магазинов к нему, а также улучшил кобуру и подсумки. Об этом ТАСС рассказал президент концерна Алан Лушников в рамках проведения выставки "Экспотехностраж-2023".

Он рассказал, что подконтрольная эксплуатация первой изготовленной в условиях серийного производства установочной партии пистолетов проходила в 2021 году. Был получен ряд замечаний и предложений, связанных в основном с эргономикой и комплектующими.

"На отдельных пистолетах фиксировались задержки при стрельбе, связанные с подачей патрона в патронник по причине некорректности обеспечения геометрии магазинов и соответствия их требованиям по взаимозаменяемости. В качестве корректирующих мер была доработана штамповая оснастка и откорректирована технология изготовления магазинов. Последующие заводские испытания подтвердили эффективность принятых мер", - сказал Лушников.

Прочие замечания были связаны с неудобством использования комплекта укладочных средств: поясной кобуры, подсумков для магазинов, а также с отсутствием в комплекте кобуры для скрытого ношения. "По всем замечаниям этого типа были выработаны технические решения, согласованные с заказчиком, в части совершенствования конструкции", - заверил он.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет (МПЛ) - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - Росгвардией.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева - ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева - орденом "За военные заслуги".

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.