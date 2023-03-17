В ЛНР сообщили об оборудовании ВСУ ложных позиций на сватовско-кременском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Оборудование ложных позиций подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается российскими военными на сватовско-кременском участке фронта. Об этом ТАСС в пятницу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На сватовско-кременском участке вооруженные формирования Украины оборудуют ложные позиции. Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

По словам Марочко, на ложных позициях подразделения ВСУ устанавливают макеты бронетехники и артиллерийских систем. "Для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения также отмечена установка противником металлических уголковых отражателей", - отметил он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения украинских войск на сватовско-кременском направлении оставляют свои позиции из-за успешного наступления российских сил на этом участке фронта.