17 марта, 05:11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало первые кадры применения бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" в СВО

В ведомстве рассказали о нанесении огневого удара по опорному пункту Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Разведывательная группа Воздушно-десантных войск РФ при помощи многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" нанесла огневой удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в пятницу опубликовало Минобороны России.

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"Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ". Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований", - говорится в подписи к видео. На кадрах также видно, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.

В ведомстве уточнили, что опорный пункт был обнаружен при помощи беспилотной авиации. 

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