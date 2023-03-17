Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты с помощью огневой поддержки

В Минобороны РФ рассказали, что работе артиллерии способствует дивизионная разведка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б", состоящие из мобилизованных, смогли с помощью огневой поддержки спасти два взвода пехоты в зоне проведения военной спецоперации. Об этом рассказал заряжающий орудия "Гиацинт-Б" с позывным "Черемуха".

"Работали по живой силе противника и по укреплениям. <...> Расчет состоит у нас из мобилизованного состава. Выучились все, сражаемся, бьемся. <...> Силы продвигаются, наступают, поддерживаем наших ребят. На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты", - говорит он на кадрах, опубликованных Минобороны РФ в пятницу.

По словам заряжающего, работе артиллерии способствует дивизионная разведка. "Либо видят вживую, либо с коптера - с "птички", - рассказал он.

"Гиацинт-Б" - буксируемая пушка, ее местоположение постоянно меняется. Это позволяет вести обстрел противника и оставаться незамеченными. Однако в каждой точке, где работают артиллеристы, ради безопасности должны быть созданы укрепленные траншеи и другие сооружения.