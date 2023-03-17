Артиллеристы России уничтожили гаубицу ВСУ на херсонском направлении

Представитель экстренных служб региона сообщил, что погибли пять военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 17 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ингулец в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - пятеро погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

В четверг артиллерийским огнем в районе села Садовое уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом. "Потери - трое погибших военных ВСУ, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести", - уточнил представитель экстренных служб.