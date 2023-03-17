Перехвативших беспилотник США MQ-9 летчиков Су-27 представили к наградам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района спецоперации, заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.