17 марта, 08:54 Военная операция на Украине Перехвативших беспилотник США MQ-9 летчиков Су-27 представили к наградам

Истребитель СУ-27 © US Department of Defense via AP

В Минобороны РФ сообщили, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами