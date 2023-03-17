17 марта, 09:59

Минобороны заявило о начале первых отпусков у мобилизованных военнослужащих

В ведомстве отметили, что в плановые отпуска продолжают прибывать также служащие по контракту

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первые отпуска начались у военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

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"В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении. Как следует из видео, опубликованного ведомством, домой в Карачаево-Черкесскую республику в первый отпуск после призыва прибыли военнослужащие Бислан Хачуков и Адам Джегутанов. На кадрах видно, как молодые люди проводят урок мужества в школе, которую закончили.

По словам Хачукова, отпуск стал сюрпризом как для родных, так и для него самого. "Дома никто не знал, если честно. Родители? Да я сам не знал. <…> Приехали, сказали: "У тебя с сегодняшнего дня отпуск, все", - поделился он.

В Минобороны отметили, что в плановые отпуска продолжают прибывать военнослужащие по контракту. Так, домой к родным и близким приехал Алим Лайпанов, который проходит службу уже более 10 лет.

В четверг президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода без учета времени на дорогу. Кроме того, оглашая послание Федеральному собранию 21 февраля, глава государства отметил, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семью и провести время с родными и близкими. Он также подчеркнул, что служба в зоне спецоперации связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
© Информационное агентство ТАСС
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