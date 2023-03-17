17 марта, 10:06
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что отряды морпехов ТОФ продолжают продвигаться на угледарском направлении

Заместитель командира мотострелкового подразделения с позывным "Леший" рассказал, как штурмовые отряды берут под контроль позиции ВСУ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отряды морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и мотострелков продолжают продвижение на угледарском направлении. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты Тихоокеанского флота и мотострелков при поддержке штурмовой авиации продолжают продвигаться вперед на угледарском направлении", - говорится в опубликованном в Telegram-канале Минобороны сообщении.

Заместитель командира мотострелкового подразделения с позывным "Леший" рассказал, как штурмовые отряды берут под контроль позиции ВСУ. "Впереди еще несколько вражеских опорных пунктов, а после их взятия - решающие бои за полное освобождение Угледара", - добавили в военном ведомстве.

На видео, опубликованном МО РФ, экипажи штурмовиков Су-25 наносят авиационные удары, после чего подразделения морских пехотинцев и мотострелков начинают наступление. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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