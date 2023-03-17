В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

Уничтожены более 40 украинских военных и склад боеприпасов бригады территориальной обороны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" поразила подразделения противника на купянском направлении, за сутки уничтожено более 40 украинских военных, склад боеприпасов бригады территориальной обороны. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - добавил он.