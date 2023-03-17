17 марта, 11:13
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о поражении двух радиолокационных станций ВСУ

© Минобороны России

Также нанесено поражение 82 подразделениям артиллерии ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) украинских вооруженных сил (ВСУ), включая одну - производства США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки нанесла поражение 82 подразделениям артиллерии ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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