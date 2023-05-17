В ВС РФ в 2024 году могут поставить новую самоходную пушку 2С25М

Она прошла государственные испытания в первом полугодии прошлого года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Модернизированная самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может быть поставлена в Вооруженные силы (ВС) РФ в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки вооружений MILEX-2023.

"На данный момент ведется корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии <...>. Параллельно с этим ведется подготовка производства для начала серийного выпуска машин. При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", - сообщили там.

СПТП 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022 года. Она оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России. При этом она продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями и в рамках госиспытаний во время проверок в акватории Черного моря показала высокие водоходные качества.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели свыше 5 км, машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.