Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев отметил, что удалось ликвидировать скопление 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Авдеевке

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российская группировка "Юг" ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска и других населенных пунктов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Артиллерией крупного калибра Южной группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк", - заявил он.

По словам Астафьева, на соледаро-артемовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки "Юг" также нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Юг" отметил, что расчеты артиллерии уничтожили скопление 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а также 24-й бригады в районе Дзержинского. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили самоходную гаубицу "Акация" в районе Красногоровки и четыре крупнокалиберных миномета Зализнянском, Орехово-Васильевке. "В том же районе реактивными снарядами тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поражено скопление живой силы батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ", - добавил он.

Авиация Южной группировки войск нанесла удар по укрепрайону и блиндажам 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Григоровки, отметил Астфьев. "Зенитчиками группировки "Юг" в районе Опытного сбит беспилотный летательный аппарат типа "Фурия", - заключил он.