17 мая, 13:10
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об уничтожении расположения и складов с техникой ВСУ в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что "наибольшая концентрация прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Российские силы нанесли массированные удары по местам расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складам с техникой и боеприпасами в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Массовые прилеты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов. Наибольшая концентрация прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах", - написал он в своем Telegram-канале. 

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