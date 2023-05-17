Рогов сообщил об уничтожении расположения и складов с техникой ВСУ в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что "наибольшая концентрация прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Российские силы нанесли массированные удары по местам расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складам с техникой и боеприпасами в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Массовые прилеты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов. Наибольшая концентрация прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах", - написал он в своем Telegram-канале.