Выходцам из КБР, зачисленным в 40-й армейский корпус ВС РФ, выплатят по 200 тыс. рублей

На сегодняшний день службу проходят более 30 человек

НАЛЬЧИК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) единовременно выплатят по 200 тыс. рублей выходцам из республики, изъявившим желание проходить военную службу во вновь формируемом 40-м армейском корпусе ВС РФ. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции военком КБР Дмитрий Пахомов.

"Это решение было принято главой республики - всем [жителям КБР], кто будет проходить военную службу во вновь формируемом 40-м армейском корпусе, выплатить по 200 тыс. рублей единовременно из внебюджедных средств за заключение контракта. На сегодняшний момент мы отправили более 30 человек для прохождения службы в 40-й армейский корпус, на этой неделе им выплаты пройдут, она производится после того, как человек зачислен в списки части", - сказал Пахомов.

Он напомнил, что при заключении первого контракта Министерством обороны РФ выплачивается 195 тыс. рублей. С начала года в зону проведения СВО из КБР отбыл 201 контрактник. Работа по отбору кандидатов проводится как в республиканском, так и во всех районных военкоматах.

Пахомов пояснил, что в настоящее время в регионе, как и по всей стране, проходит призывная кампания. "Из республики порядка 1 тыс. человек этой весной пойдут служить в ВС РФ, а также другие воинские формирования, где предусмотрена военная служба, это примерно столько же, что и годом ранее", - пояснил Пахомов. В апреле из КБР уже отправили более 100 призывников, в зону боевых действий и на территории новых субъектов РФ призывников направлять не будут.