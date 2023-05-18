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Военная операция на Украине

ЦКБР поставил 100 комплектов FPV-дронов для поражения тяжелой техники в зону СВО

Дроны можно использовать для разведки, сброса мин различного класса и других целей, сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону спецоперации 100 боевых FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица" - прим. ТАСС), предназначенных для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

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"ЦКБР обучили 8 человек, обеспечили их наземным оборудованием и поставили около 100 комплектов FPV-дронов с глубокой модернизацией под боевое применение 9-й штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне спецоперации. Личный состав 9-й бригады обучался применению данных FPV-дронов на базе нашего центра. Вариантов использования дронов множество, изделия используются для разведки, одноразового применения по тяжелой технике противника, сброса мин различного класса и типа, а также осуществления контроля за территорией. FPV-дроны очень эффективны в применении", - подчеркнул Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. 

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