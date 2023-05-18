На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" нанесла удар по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скоплений техники, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группировка "Центр" в районе Серебрянского лесничества поразила штурмовую группу ВСУ, перемещения которой были вскрыты разведкой. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате авиационного удара противник понес потери в личном составе и технике", - сообщил Савчук.

По словам начальника пресс-центра, также на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" поразили районы сосредоточения живой силы, огневых средств, скоплений техники, а также командные наблюдательные пункты противника.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены барражирующим боеприпасом "Ланцет" 152-мм гаубица "Мста-Б" и расчет миномета националистов", - сканал начальник пресс-центра.

Савчук добавил, что российские средства ПВО в течение суток на этом направлении уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ типа "Фурия", "Лелека-100" и "Валькирия". Также было вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады ВСУ.