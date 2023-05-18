18 мая, 05:06
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о запрете Киева посещать передовые позиции офицерам ВСУ

По сведениям подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, офицерскому составу разрешено делать это только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещает офицерскому составу посещать зону активных боевых действий, чтобы не ставить под угрозу их жизни. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав вооруженных формирований Украины. С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне", - сказал он, ссылаясь на данные от разведки РФ.

Марочко отметил, что офицерскому составу разрешено посещать передовые позиции только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством. 

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