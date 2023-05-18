МО РФ сообщило об ударе по складам техники и боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования крупные склады иностранной техники и вооружения, а также резервы противника. Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских вооруженных сил (ВСУ), пресечено выдвижение резервов, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня в течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий", - отметил он.