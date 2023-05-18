18 мая, 11:41,
обновлено 18 мая, 11:47

МО РФ заявило об уничтожении на донецком направлении за сутки до 200 военных ВСУ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - заявил Конашенков, говоря о ситуации на донецком направлении. 

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