МО РФ заявило об уничтожении до 150 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Также ликвидированы гаубица FH70 и артсистема М777

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гаубицу FH70 и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики.

"Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.