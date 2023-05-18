МО РФ рассказало об уничтожении более 75 военных ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 75 военных, танк и 4 бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении "уничтожено более 75 украинских военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-30".