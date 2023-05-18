ПВО РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

Уничтожены 4 ракеты HIMARS м "Ураган", а также 11 БЛА

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции за сутки сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, уничтожили 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 11 беспилотников. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 4 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пологи, Романовское Запорожской области, Горловка, Пески, Благодатное, Володино Донецкой Народной Республики, Николаевка, Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики.