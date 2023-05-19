Ростех дорабатывает снаряды "Краснополь" и мины "Грань" по опыту СВО

Как отметили в холдинге "Высокоточные комплексы", их оперативно внедряют в серийное производство

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов "Краснополь", "Китолов" и мин "Грань", оперативно внедряются в серийное производство по итогам их применения в специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на выставке вооружений MILEX-2023.

"Доработки с учетом опыта боевой эксплуатации управляемых боеприпасов проводятся в оперативном порядке и внедряются в серийное производство. Они направлены для повышения эффективности применения изделий", - рассказали в холдинге, отвечая на вопрос о доработках по итогам применения в СВО высокоточных снарядов "Краснополь", "Китолов", управляемых мин "Грань".

Они применяются Вооруженными силами России в ходе спецоперации на Украине.

О боеприпасах

Комплект управляемого вооружения отечественного производства КМ-8 "Грань" создан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (КБП, входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Согласно данным из открытых источников, комплекс предназначен для стрельбы практически из всех гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 мм. Поражает одиночные и групповые, бронированные и небронированные цели и инженерные сооружения. Основа комплекса - осколочно-фугасный минометный выстрел с головкой самонаведения 9Э430 лазерного типа. Также комплекс включает лазерный целеуказатель-дальномер. Минимальная дальность стрельбы - 1,5 тыс. м, максимальная - 9 тыс. м.

Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс "Китолов" разработан также КБП им. Шипунова. Включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения и лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела. Существуют версии снаряда для калибров 120 мм и 122 мм.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" тоже разработали специалисты КБП. Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель "Краснополя" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.