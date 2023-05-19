19 мая, 02:03
Военная операция на Украине

Группировка "Восток" уничтожила пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

© Минобороны России

В районах сел Белогорье и Новоданиловка артиллерия ликвидировала два минометных расчета противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили на запорожском направлении пункт временной дислокации и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

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"На запорожском направлении расчетами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населенном пункте Малиновка", - сказал Гордеев.

По его данным, огнем артиллерии уничтожены два минометных расчета в районах сел Белогорье и Новоданиловка, а также скопление военных ВСУ в районах Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки. Также расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10" сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата "Фурия" и один дрон "Стрепет". 

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