Группировка "Восток" уничтожила пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

В районах сел Белогорье и Новоданиловка артиллерия ликвидировала два минометных расчета противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили на запорожском направлении пункт временной дислокации и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На запорожском направлении расчетами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населенном пункте Малиновка", - сказал Гордеев.

По его данным, огнем артиллерии уничтожены два минометных расчета в районах сел Белогорье и Новоданиловка, а также скопление военных ВСУ в районах Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки. Также расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10" сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата "Фурия" и один дрон "Стрепет".