19 мая, 02:06
Военная операция на Украине

Российские войска уничтожили опорный пункт ВС Украины в ДНР

© Минобороны России

На южнодонецком направлении была пресечена попытка проведения разведки боем, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поражен опорный пункт противника под Новодонецким. По результатам ведения воздушной разведки огнем артиллерии уничтожен автомобиль в районе Великой Новоселки, минометный расчет в районе Новомихайловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства в районе Шевченко", - сказал Гордеев.

По его данным, на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем. Уничтожены пикап и живая сила. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация