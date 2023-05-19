Российские войска уничтожили опорный пункт ВС Украины в ДНР

На южнодонецком направлении была пресечена попытка проведения разведки боем, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поражен опорный пункт противника под Новодонецким. По результатам ведения воздушной разведки огнем артиллерии уничтожен автомобиль в районе Великой Новоселки, минометный расчет в районе Новомихайловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства в районе Шевченко", - сказал Гордеев.

По его данным, на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем. Уничтожены пикап и живая сила.